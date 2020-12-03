Otomobile çarpan bisikletli çocuk yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bisikletle otomobile çarpan çocuk yaralandı.

Kaza, Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bisikletli çocuk, S.S. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisikletli çocuk, kaza yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



