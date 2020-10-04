YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı

Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 19:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile Ragıp Demirkol Bulvarı’nın kesiştiği caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 44 AAK 168 plakalı otomobili ile drift yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Otomobil, otobüs durağının direğine çarparak durabilirken, durakta otobüs bekleyen Betül D., otomobilde bulunan sürücü İ.A. ile M.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Betül D. Darıca Farabi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, İ.A. ve ve M.G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İ.A.’ya polis ekipleri tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği için 6 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
Yeni yollara parke taşı döşendi
Yeni yollara parke taşı döşendi
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu
AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu
Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Petek Eczanesi
Gebze
Beril Eczanesi
Basiskele
Mavi Eczanesi
Derince
Gebeş Eczanesi
Kandira
Özbay Eczanesi
Golcuk
Gülten Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.