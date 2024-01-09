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Otomobilin çarpması sonucu felç kalan köpek, hayvanseverlerin aldığı yürüteçle gezmeye başladı

09.01.2024 13:53 | Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu felç kalan sahipsiz köpek, hayvanseverlerin destekleriyle alınan yürüteçle gezinmeye başladı.

Geçen ekim ayında Atatürk Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu beli kırılan "Kocaoğlan"ın bakımını, Kilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Önder Keskin ve gönüllü vatandaşlar üstlendi. Veteriner kontrolünün ardından İstanbul'a sevk edilen köpeğin tedavisinden sonuç alınamadı.

Hayvanın sağlık durumunu takip eden ve topladıkları paralarla yürüteç alan Keskin ile hayvanseverler, "Kocaoğlan" adını verdikleri köpeğin yeniden dolaşmaya başlamasının mutluluğunu yaşıyor.

"BİR CANIMIZI YÜRÜR HALE GETİRDİK"

Keskin, gazetecilere, Zonguldak ve İstanbul'daki tedaviden sonuç alınamayınca kente getirdikleri sahipsiz köpeğe araştırmalar sonucu yürüteç almaya karar verdiklerini anlattı.

Köpeğe bağlanan yürüteç sayesinde belli saat dilimlerinde hayvanı yürütebildiklerini aktaran Keskin, "Şimdi sağlıklı bir hayvan gibi yürüyor, koşuyor ve çok mutlu. Bu yürütecin alınması için de gönüllü bireyler, hayvanseverler bize çok destek oldu. Bir canımızı yürür hale getirdik. Şu anda bu haliyle de olsa mutlu. Bu gönül işi, severek yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışma örnek de oldu." diye konuştu.

Keskin, ellerinden geldiğince köpeğin bakımını sürdüreceklerini belirterek, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Kilimli Belediyesine teşekkür etti.

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