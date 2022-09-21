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Otomobilin çarpmasıyla bir bacağını kaybeden köpeğe sevgiyle bakıyor

21.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavru köpeği tedavi ettirerek bakımını üstlenen Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş: - "Keşke iki bacağını da kurtarabilseydik ama olmadı. Şu anda 3 bacağıyla her yere gidebiliyor ve koşturabiliyor"

CEM ALİ KUŞ - Düzce'de 3 ay önce otomobilin çarpması sonucu bir bacağını kaybeden yavru köpeği tedavi ettirerek bakımını üstlenen Dursun Altıntaş, "Ceycey" ismini verdiği hayvana sevgiyle bakıyor.

Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşayan Altıntaş, başkanlığını yaptığı Düzce Hayvanları Koruma Derneğine gelen ihbar üzerine Aydınpınar köyüne gitti.

Araştırmalar sonucu bahçe duvarı dibinde otomobilin çarpması sonucu arka bacakları deriden ayrılmış 2 aylık yavru köpek bulan Altıntaş, durumu kötü olan hayvanı hemen veterinere götürdü.

Bir aylık tedavi sürecine rağmen bacaklarından birini kaybeden köpeğe 2 ay evinde özenle bakan Altıntaş, "Ceycey" ismini verdiği köpeği iyileşmesinin ardından, mahallede bakıma muhtaç hayvanlar için oluşturdukları bölgede beslemeye devam etti.

Dernek Başkanı Dursun Altıntaş, AA muhabirine, köpeğin 3 aylık yaşam mücadelesini kazandığını belirterek, "Yapılması gerekenler veteriner hekim tarafından yapıldı. Köpek dışarıda kalamayacağı için 2 ay evde baktık. Son bir aydır da burada yaşıyor. Diğer dezavantajlı sokak hayvanlarıyla birlikte özgür şekilde yaşamını sürdürüyor, gayet keyifli." diye konuştu.

Doku kaplamadığı için köpeğin bir bacağını kaybetmek zorunda kaldıklarını anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Diğer bacağı da sakattı ama o düzeldi. Bu şekilde hayata tutundu, tutunmaya da devam edecek. Aslında iki bacağı da kurtarmaya gittik. İki bacağın da durumu çok kötüydü. Kesilme ihtimalleri vardı ama veteriner hekimimiz iki kez müdahale etti. Bizler de uzun zaman boyunca evde baktık. Yine sinek gelme ihtimali vardı. Bir bacak doku kapladı, diğer bacak kaplamadı ve boy olarak kısaldı. Maalesef bacağını ampute etmek zorunda kaldık çünkü enfeksiyon yapma ihtimali vardı. O yüzden ampute ettik ama 3 bacakla ayakta gezebiliyor."

- "Trafikte daha dikkatli olalım"

Altıntaş, "Keşke iki bacağını da kurtarabilseydik ama olmadı. Şu anda 3 bacağıyla her yere gidebiliyor ve koşturabiliyor." ifadesini kullandı.

Sokak hayvanlarıyla doğada iç içe yaşadıklarını belirten Altıntaş, bu nedenle sürücülerin trafikte dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çok fazla kaza yaşanabiliyor. Bir anlık dikkatsizlik sonucu 'Ceycey' maalesef hayatını dezavantajlı şekilde sürdürecek. Daha dikkatli olalım." diye konuştu.

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Düzce Otomobil bacak yavru köpek

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