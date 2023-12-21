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Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı, sürücü kaçtı

21.12.2023 08:51 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolda karşıya geçmeye çalışan iki yayaya otomobili ile çarpıp ağır yaralayan sürücü, arkasından bakmadan kaçtıktan kısa bir süre sonra yakayı ele verdi.

Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ü.D. ve M.Y.B. isimli iki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce havaya uçtuktan sonra yola savruldu. Kazanın ardından iki yaya kanlar içerisinde ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan iki yaralıdan biri olan M.Y.B. isimli yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise yaklaşık 1 saat sonra otomobiliyle yakayı ele verdi. İfade işlemleri için sürücü karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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