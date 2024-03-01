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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA İHA
01.03.2024 08:17
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hisarcık istikametinden Simav ilçesine seyir halindeki H.K. (36) yönetimindeki 43 ABG 050 plakalı otomobil, Hisarcık- Simav karayolunun Yenipınar köyü yakınlarında kaybolan hayvanlarını aramak için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çınar’a (71) çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çınar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü H. Koç jandarma tarafından gözaltına alındı.

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