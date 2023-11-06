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Otomobilin hurdaya döndüğü kaza kamerada

06.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir otomobilin tıra çarparak hurdaya döndüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AEM 839 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü CANKUR ekipleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, otomobil de hurdaya döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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