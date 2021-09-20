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Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu ölen hemşirenin eşinden "takipsizlik" kararına itiraz

20.09.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu ölen hemşirenin eşinden "takipsizlik" kararına itiraz

Karaman'da 5 ay önce otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hemşire Seycan Alan'ın (26) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşmada verilen takipsizlik kararına acılı eş Mahmut Alan itiraz etti.

Kazanın ardından Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, Seycan Alan'ın kazada asli kusurlu olduğunu, Karayollarının herhangi bir ihmalinin olmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Kazadan iki buçuk ay önce hemşire Alan ile evlenen Uzman Çavuş Mahmut Alan ise karara itirazda bulundu.

Alan, AA muhabirine, söz konusu yolda herhangi bir levhanın bulunmadığını söyledi. Levha olmamasına rağmen bilirkişinin bunu göz ardı ettiği iddiasında bulunan Alan, "Karayollarındaki maddelere göre yol çalışmalarında tabela veya uyarıcı levhalar koyulması gerekiyor. O yolda herhangi bir levha yoktu. Bunları bilirkişi göz önünde bulundurmamış. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak itiraz ettik. Çünkü ortada bir can kaybı var." dedi.

Kazayla ilgili süreci takip edeceklerini ifade eden Alan şöyle konuştu:

"Bilirkişi o yola gidip hiç bakmadı mı, kontrol etmedi mi? Bir müfettiş görevlendirilip o yolda inceleme yapmadı mı? Bilirkişi bunları göz önünde bulundurmamış. Biz de bu duruma itiraz ettik. O yolda bariyer olması gerekiyor. Bariyer konulmamış, hiçbir güvenlik önlemi alınmamış ve yol kullanıma açılmış. Yapan şirket yapmış parasını almış ama yapılan bir şey yok. Kazadan sonra bariyeri neden yapıyorsun? Yolu neden kapattın? Kazadan sonra hız sınırı levhası konulmuş. Öncesinde bu önlemler neden alınmadı? Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çünkü ortada bir can kaybı var. Aile hayatım, düzenim komple değişti. Biz gerekeni yapıyoruz."

- Olay

Karaman'ın Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde 9 Nisan 2021 tarihinde hemşire Seycan Alan (26) yönetimindeki otomobil, Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında istinat duvarından düşmüştü.

Ters dönen otomobilin içinde sıkışan ve mesai verdiği Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Alan, Konya'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirmişti.

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