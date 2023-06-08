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Otomobilin motoruna yılan girdi, gören hem şaşırdı hem korktu

08.06.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarıldı.

Aracının başına geldiğinde gördüğü manzara karşısında panik olan Elif Alemdar, "Arabanın önünde sallanıyordu, korktuk" dedi.

Olay, Mudurnu Otobüs Terminali’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Alemdar, 06 DUB 01 plakalı otomobilini terminalin girişinde park etti. Otomobilini park halinde bırakan Alemdar, geri döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Aracın kaputundan sallanan yılanı gören Elif Alemdar, büyük korku yaşayarak durumu önce eşine bildirdi, sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın motor kısmından çalışmalara başlayan ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. İtfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Elif Alemdar ise olayın ardından rahat bir nefes aldı.

"BİR ANDA YILANI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Olayı anlatan Elif Alemdar, "Biz terminal görevlisini ziyarete gitmiştik. Kendisini bulamadık, hediyesini bıraktık ve çıktık. O an yılan arabanın önünde sallanıyordu, korktuk. Hemen itfaiyeye durumu bildirdik. İtfaiye görevlisi geldi ve yılanı çıkardı, sağ olsun. Yanımda arkadaşım vardı. Bir anda yılanı görünce şaşırdık. Sonra çevredekiler geldi, eşimi aradım, arkadaşımın eşi de jandarmaydı, o da geldi itfaiyecilerle birlikte epey uğraştırdık ve çıkardılar. Biraz uğraştılar ama çıkardılar" dedi.

"EPEY UĞRAŞTIK"

Eşinin korkuyla kendisini aradığını söyleyen İsmail Alemdar ise "Eşim ’Arabada yılan var’ diye beni aradı. Ben de arabada hanım olunca hemen geldim. Kaputu kaldırdık. Kaputun içindeydi yılan. Küçük bir yılan gibi görünüyordu, sonradan yılanı gördüm. Dokundukça kendini içeri çekiyordu. İyice motorun içine doğru bakınca davlumbazın içine girdiğini fark ettik. Yılanı hiç hareket ettirmedik. Daha sonra itfaiye görevlisi de gelip, sesler de çoğalınca yılan biraz daha içerilere doğru kaçtı. Epey uğraştık. İtfaiye görevlisi arkadaş güçlükle çekip çıkardı" diye konuştu.

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