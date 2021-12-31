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Otomobiliyle park halindeki araca çarpan mahalle bekçisi hayatını kaybetti

31.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobiliyle park halindeki araca çarpan mahalle bekçisi hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Burhan Atabay idaresindeki 10 AE 671 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Gökçeyazı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Savrulmaya başlayan otomobil, bankette park halinde olan 10 AP 465 plakalı PTT aracına arkasından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Atabay'ın, kendisine ait araçla kaza yaptığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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