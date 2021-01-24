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Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

24.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu kurye yaralandı.

Afyonkarahisar’da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu kurye yaralandı. Kurye kafasındaki kask sayesinde kazayı ciddi bir yara almadan atlattı.
Olay, Karşıyaka mahallesi Filli kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AB 965 plakalı motosikleti ile dağıtım yapan Erdinç Y., isimli kurye henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Mehmet T., idaresindeki 26 ADD 938 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Erdinç Y., yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile yaralanan Erdinç Y., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdinç Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kafasında ki kask sayesinde kazada ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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