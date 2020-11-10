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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Malkara - Şahin yolunun Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Şahin yolunun Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reyhan Doğan (55) yönetimindeki 26 SZ 367 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erkan Koşar (34) idaresindeki 59 LR 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Doğan ve Koşar yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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