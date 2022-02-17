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Otomobillerle "ay yıldız" yaparak kız arkadaşına evlenme teklif etti

17.02.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobillerle "ay yıldız" yaparak kız arkadaşına evlenme teklif etti

Karabük'te bir genç, otomobillerle "ay yıldız" şekli oluşturarak ve motor kaputuna yazdırdığı yazıyla kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Kentteki bir haddehanede işçi olarak çalışan Serkan Müftüoğlu, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için yaklaşık 30 arkadaşının katılımı ve 27 otomobille sürpriz bir organizasyon düzenledi.

Sürprizden habersiz şekilde Müftüoğlu ile birlikte Aydınlıkevler Mahallesi'ne gelen Özge Yüce, bir anda yan yana ay şeklinde dizilmiş otomobillerin motor kaputlarında "Benimle evlenir misin?" yazısını gördü.

Aracını Türk bayrağındaki yıldızın yerine koyan ve ay yıldızı oluşturan Müftüoğlu, evlenme teklifi yaptı.

Şaşıran genç kız, korna, meşale ve motor sesleri arasında teklifi kabul etti.

Müftüoğlu, önünde diz çöktüğü Özge Yüce'ye, çiçek verdi, ardından yüzük taktı.

Arkadaşları da çiftin mutluluğuna eşlik etti.

Müftüoğlu, organizasyon için çok uğraştığını, kendisine destek olan arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Yüce ise böyle bir organizasyonu beklemediğini, çok şaşırdığını, işten çıktıktan sonra her zaman buluştukları yere geldiklerini, mutlu olduğunu ve nasıl tepki vereceğini bilemediğini kaydetti.

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