Otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı 2,76 milyar dolar oldu

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylül ayında, 2,76 milyar dolarlık ürün ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 2 milyar 753 milyon dolara ulaştı.

Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,9'a yükselten otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sıradaki yerini korudu. Bu yılın ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 22,3 milyar dolara çıkarken 9 aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu.

- Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 13 artış

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında, eylül ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 182 milyon dolara çıkan "tedarik endüstrisi" ihracatı, en fazla ihracat yapılan ürün grupları içinde ilk sırada yer aldı.

"Binek otomobil" ihracatı yüzde 26'lık artışla 807 milyon dolara çıkarken "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise yüzde 25 azalarak 425 milyon dolar oldu.

Eylülde en yüksek oranlı ihracat artışı "çekiciler" grubunda görüldü. Çekiciler ihracatı yüzde 249 artarak 201 milyon dolara yükseldi.

Eylülde otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 27 artışla 403 milyon dolara çıktı. Birleşik Krallık'a yapılan dış satım yüzde 4 gerilemesine rağmen 324 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. İhracatın yüzde 35 artarak 270 milyon dolara çıktığı Fransa ise üçüncü oldu.

Eylül ayında önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 24, Polonya'ya yüzde 68, Romanya'ya yüzde 20, Bulgaristan'a yüzde 40, İsveç'e yüzde 32 ve Çekya'ya yüzde 98 ihracat artışı olurken ABD'ye yüzde 12, Slovenya'ya yüzde 31, Mısır'a ihracat ise yüzde 48 geriledi.

- "Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ağustosta yaşanan yüzde 6'lık düşüşten sonra eylül ayında gerçekleşen yaklaşık yüzde 12'lik artışın önemli olduğuna değindi.

Geçen ay Almanya, Fransa ve Polonya'ya yönelik yüksek oranlı ihracat artışlarının yaşandığını aktaran Çelik, "Sektörün eylül ayında gerçekleştirdiği 2,75 milyar dolarlık ihracat, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Ürün grubu bazında en fazla ihracat, tedarik endüstrisinde görülürken binek otomobiller çift haneli, çekiciler ihracatı üç haneli artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

