Otomotiv pazarı yılın ilk 4 ayında yüzde 48 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azalarak 119 bin 440 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın aynı döneminde 229 bin 556 adet satış yapılmıştı.

Hangi otomobil ne kadar sattı?

Otomobil satışları ise yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 azalarak 93 bin 228 oldu. Geçen yıl aynı dönemde otomobil satışları 177 bin 418 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-nisan döneminde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 49,7 daralarak 26 bin 212'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar 52 bin 138 olmuştu.

OTOMOTİV PAZARI NİSANDA YÜZDE 56 DARALDI Otomobil ve hafif ticari araç satışları, nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,4 azalarak 30 bin 971 seviyesinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın nisan ayında 71 bin 126 adet satış yapılmıştı. Otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,6 azalarak 24 bin 416 oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 55 bin 108 adet seviyesindeydi. Hafif ticari araç pazarı nisanda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 59 daralarak 6 bin 555'e gerilerken, geçen yılın aynı ayında pazar 16 bin 18 olmuştu.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI Nisan sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 48,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,1 azalış kaydedildi. 2019 yılı nisan ayı sonunda 64 adet elektrikli ve 2 bin 791 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Nisan ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,01 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 33 bin 567 adet ile sahip oldu. Nisan sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,63’e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 64,45’e geriledi. Yine aynı dönemde otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

EN YÜKSEK SATIŞ C SEGMENTİNDE GÖRÜLDÜ Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62 pay ve 57.815 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 51,8'lik pay ve 48.249 adetle sedan otomobiller oldu. Nisan sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 71,82 pay ile Van (18.826 adet), ardından yüzde 12,57 pay ile Kamyonet (3.294 adet), yüzde 8,12 pay ile Minibüs (2.129 adet) ve yüzde 7,49 pay ile Pick-up (1.963 adet) yer aldı. Bu yılın ocak-nisan döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

ALFA ROMEO OTOMOBİL :79 HAFİF TİCARİ :0 TOPLAM: 79

ASTON MARTIN OTOMOBİL:6 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:6

AUDI OTOMOBİL:2.246 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:2.246

BENTLEY OTOMOBİL 3 HAFİF TİCARİ 0 TOPLAM:3

BMW OTOMOBİL 2.410 HAFİF TİCARİ 0 TOPLAM:2.410

CITROEN OTOMOBİL:978 HAFİF TİCARİ:901 TOPLAM:1.879

DACIA OTOMOBİL:3.905 HAFİF TİCARİ:710 TOPLAM:4.615

DS OTOMOBİL:46 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:46

FERRARI OTOMOBİL:7 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:7

FIAT OTOMOBİL:14.632 HAFİF TİCARİ:4.381 TOPLAM:19.013

FORD OTOMOBİL:3.373 HAFİF TİCARİ:9.978 TOPLAM:113.351

HONDA OTOMOBİL:4.929 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:4.929

HYUNDAI OTOMOBİL:6.033 HAFİF TİCARİ:419 TOPLAM:6.452

INFINITI OTOMOBİL:0 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:0

ISUZU OTOMOBİL:0 HAFİF TİCARİ:226 TOPLAM:226

IVECO OTOMOBİL:0 HAFİF TİCARİ:326 TOPLAM:326

JAGUAR OTOMOBİL:60 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:60

JEEP OTOMOBİL:625 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:625

KARSAN OTOMOBİL:0 HAFİF TİCARİ:216 TOPLAM:216

KIA OTOMOBİL:1.372 HAFİF TİCARİ:375 TOPLAM:1.747

LAMBORGHINI OTOMOBİL:2 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:2

LAND ROVER OTOMOBİL:250 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:250

LEXUS OTOMOBİL:13 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:13

MASERATI OTOMOBİL:10 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:10

MAZDA OTOMOBİL:104 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:104

MERCEDES-BENZ OTOMOBİL:2.473 HAFİF TİCARİ:1.479 TOPLAM:3.952

MINI OTOMOBİL:334 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:334

MITSUBISHI 1 OTOMOBİL:173 HAFİF TİCARİ:361 TOPLAM:534

NISSAN OTOMOBİL:3.886 HAFİF TİCARİ:415 TOPLAM:4.301

OPEL OTOMOBİL:3.852 HAFİF TİCARİ:155 TOPLAM:4.007

PEUGEOT OTOMOBİL:5.205 HAFİF TİCARİ:1.731 TOPLAM:6.936

PORSCHE OTOMOBİL:100 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:100

RENAULT OTOMOBİL:15.214 HAFİF TİCARİ:1.567 TOPLAM:16.781

SEAT OTOMOBİL:1.212 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:1.212

SKODA OTOMOBİL:2.933 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:2.933

SMART OTOMOBİL:16 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:16

SSANGYONG OTOMOBİL:45 HAFİF TİCARİ:53 TOPLAM:98

SUBARU OTOMOBİL:271 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:271

SUZUKI OTOMOBİL:550 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:550

TOYOTA OTOMOBİL:5.446 HAFİF TİCARİ:312 TOPLAM:5.758

VOLKSWAGEN OTOMOBİL:9.285 HAFİF TİCARİ:2.607 TOPLAM:11.892

VOLVO OTOMOBİL:1.150 HAFİF TİCARİ:0 TOPLAM:1.150