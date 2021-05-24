"Otomotiv şehri Sakarya"da 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın yüzde 74,36'sı ihraç edildi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın 79 bin 950'si ihraç edildi, yaklaşık 1 milyar 696 milyon 436 bin dolar gelir sağlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yeni yılda üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunuyor.

Otomotiv ihracatında ise yılın ilk 4 ayında Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un ardından 4. sırada yer alan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik, elektronik ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya, ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 38,9 artırmayı başardı.

Kentte en çok ihracat, toplam dış satımın yüzde 89,8'ine karşılık gelen otomotiv endüstrisinde yapıldı, söz konusu satıştan 1 milyar 696 milyon 436 bin dolar gelir elde edildi.