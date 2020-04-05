Otomotiv sektöründe mart ayında 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyreğindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 15,4 oldu. Mart ayında tüm ana ürün gruplarında çift haneli düşüş olurken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatta ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüş yaşandı.

- Binek otomobil ihracatı yüzde 33 azaldı

Mart ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 33 azalarak 789 milyon dolara geriledi. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 19 azalarak 770 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 301 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 azalarak 103 milyon dolar olarak gerçekleşti.