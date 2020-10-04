Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylülde gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolar ihracatla yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörünün eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatında yeniden ilk sıraya yerleşen endüstrinin, toplam dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,5 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektörünün ocak-eylül ihracatı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24 gerileyerek 17,1 milyar dolar oldu.

- Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5,5 arttı

Eylülde ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7 azalışla 899 milyon dolar, tedarik endüstrisi dış satımı yüzde 5,5 artışla 979 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 yükselişle 489 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 2 artışla 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.