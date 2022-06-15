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Otomotiv sektörünü bırakıp devlet desteğiyle karavan üretimine başladı

15.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, KOSGEB'den aldığı finansmanla kendi işini kuran girişimci Erman Erduran, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden karavan siparişi aldı - Erduran: - "Devlet imkanlarıyla çok güzel işlere imza attık. Daha da başaracağımıza inanıyorum. İstihdamı her geçen gün ileri taşıyoruz. Talep çoğalıyor, üretim artıyor. Aylık 2 karavan çıkartıyoruz"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleştikten sonra devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde karavan üretimine başlayan Erman Erduran, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden aldığı siparişleri teslim etmeye hazırlanıyor.

Eskişehir'de bir otomotiv firmasında yönetici olarak görev yapan Erduran, 2018 yılında ani bir kararla işinden istifa ederek Kuşadası'na yerleşti.

Daha önce karavanla tatile geldiği Kuşadası'nda kendi işini kurmaya karar veren Erduran, devletin girişimcilere verdiği destekleri araştırmaya başladı. Bir süre sonra karavan üretimi için proje hazırlayan Erduran, bunu da KOSGEB'e sundu. Projenin kabul edilmesinin ardından yaklaşık 200 bin lira finansman yardımı alan Erduran, bu parayla karavan üretimi için iş yeri açtı.

Türkiye'nin farklı bölgelerine karavan yapan Erduran, 6 kişiye de istihdam sağladı.

- "Avrupa ülkelerinden talep görüyoruz"

AA muhabirine açıklama yapan Erduran, doğa ve kamp tutkunu olduğunu söyledi.

Dünyadaki turizm konseptini takip etmeye başladığını anlatan Erduran, "Özellikle salgınla birlikte kamp ve karavana ilgi arttı. Bu sektöre girmemde bunun da etkisi oldu. Şu anda talep ve üretim iyi. İlk ve orta vadedeki hedeflerimize ulaştık. Şimdi uzun vadede yurt dışı ve ihracata yönelik planlarımız var. İnşallah onları da başaracağız. Almanya, Hollanda, Belçika ve Avrupa ülkelerinden talep görüyoruz. Ön sözleşme yaptığımız kişiler de var." ifadelerini kullandı.

- "Talep çoğalıyor, üretim artıyor"

Kendi işini kurmada devlet desteğinin önemine dikkati çeken Erduran, kısa zaman içerisinde bu kadar yol almasında KOSGEB'in birinci faktör olduğunu dile getirdi.

Özellikle genç girişimcilere devlet desteklerini tavsiye eden Erduran, "Ben bu şekilde yola çıktım. Devlet imkanlarıyla çok güzel işlere imza attık. Daha da başaracağımıza inanıyorum. İstihdamı her geçen gün ileri taşıyoruz. Talep çoğalıyor, üretim artıyor. Aylık 2 karavan çıkartıyoruz. Bu rakam şu an için çok iyi. İstihdam sağlıyoruz. İnsanlarla güzel şeyler yapıyoruz. Mesleki tatmin yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger de farklı iş kollarına yatırım yapılmasının önemli olduğunu belirterek, girişimcilerinin başarıya ulaşmasının kendilerini de gururlandırdığını kaydetti.

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