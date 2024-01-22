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Otoparkı kurşun yağmuruna tuttular: 1 yaralı

İHA İHA
22.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Otoparkı kurşun yağmuruna tuttular: 1 yaralı

Olay Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otoparka silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada otoparkta bulunan Ömer Ö. (27) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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