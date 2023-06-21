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Otoyolda yolcu otobüsü yandı

21.06.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı, yolcuların erken tahliyesi faciayı önledi.

Otoyolda yolcu otobüsü yandı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde TEM otoyolu Damlama mevkii Adana istikametinde E.K.’nin sürücülüğünü yaptığı 01 AJZ 590 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde çekerek durdurdu. Yolcular hızlıca tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yolcuların erken tahliye edilmesiyle yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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