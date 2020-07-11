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Oturduğu siteden tabancayla havaya ateş eden "maganda" polislerce gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 11.07.2020 00:11 | Son Güncelleme

Oturduğu siteden tabancayla havaya ateş eden "maganda" polislerce gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta oturduğu siteden ruhsatsız tabancayla havaya ateş eden "maganda", oluşturulan özel polis ekibince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, havaya silah sıkan kişilerin yakalanması amacıyla oluşturulan özel ekip, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde bir siteden havaya ateş eden İ.E.T'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli, ruhsatsız silahıyla birlikte polislerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, oluşturulan özel ekiplerin, il merkezinde, bağ evlerinde veya evlerinin balkonunda havaya ateş eden, insan hayatını tehlikeye atan bu tür "magandaları" tek tek yakalayarak adli işlem yapacağı belirtildi.

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