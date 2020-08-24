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Oumar Niasse, Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Everton'la sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan Oumar Niasse, Beşiktaş'a önerildi. Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'la başarılı bir görüntü ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu için olumlu düşünen yönetim, son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'a bıraktı.

Oumar Niasse, Sergen Yalçın'ın kararını bekliyor

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar; Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Ze Luis gibi isimlerden istediği sonucu alamamıştı. Bu gelişme sonrasında B Planı olarak belirlenen Papiss Cisse için çalışmalarını sürdüren yönetim, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'la salı günü karşı karşıya gelecekleri maçın ardından yeni forvetini bitirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Bu doğrultuda Aytemiz Alanyaspor'la 2 sezonda 65 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan 35 yaşındaki Senegalli oyuncuyla temaslarına devam eden Beşiktaş'a, yeni bir isim önerildi... Forvet hattını 2 isimle güçlendirmeyi planlayan yönetime, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sona erip boşa çıkan Oumar Niasse önerildi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK

Senegalli futbolcuyu değerlendirmeye alan Siyah-Beyazlı idareciler, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp sonrasında harekete geçecek.

PREMIER LİG'DEN DE TALİPLER VAR

Senegal ekibi Ouakam'dan 2013 yılında Akhisarspor'a 250 bin Euro karşılığında transfer olan Niasse, 40 maçta 15 gollük sergilemesinin ardından 5,5 milyon Euro'ya Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu. Rusya kulübünde de istikrarını devam ettirmesi sonrasında 18 milyon Euro karşılığında Everton'a geçiş yapan tecrübeli golcü, kısa sürede birçok kez teknik adam ve formasyon değişimi yaşayan takımda tutunamamıştı. Hull City ve Cardiff City gibi kulüplere kiralanan Niasse, son olarak boşa çıktı. Başarılı futbolcuya Premier Lig'den de taliplerin olduğu ifade edildi. (Akşam)

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