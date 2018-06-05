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Ousmane Dembele Arsenal ile anlaşmaya çok yakın!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'nın 105 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Fransız oyuncu Ousmane Dembele'nin Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ousmane Dembele Arsenal ile anlaşmaya çok yakın!

Katalan ekibine transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle beklenen performansı sergileyemeyen Dembele'yi elden çıkartmak isteyen Barcelona'nın transfere sıcak baktığı belirtildi.

87 MİLYON EURO

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla Barcelona'nın dikkatini çeken ve yaz transfer döneminde yüksek bonservis ücretiyle Katalan ekibe dahil olan Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma şansı bulurken takımına 4 gol, 9 asistle katkı sağlayabildi.

Performansı yeterli görülmeyen 21 yaşındaki Dembele'yi satmak isteyen Katalan ekibine, 87 milyon Euro bonservis ücreti önerildiği öğrenilirken Arsenal'in bu teklifine, Barcelona da sıcak bakıyor.

AUBAMEYANG'TEN TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN HAMLE

Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'dan 57 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang, sosyal medyadaki paylaşımıyla İngilizleri heyecanlandırdı. Arsenal taraftarlarının oluşturduğu bir hesap üzerinden eski takım arkadaşı ve vatandaşı Dembele'nin 87 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardığını belirten bir paylaşımı beğenen Aubameyang, transfer iddialarını da güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ousmane Dembele arsenal Pierre-Emerick Aubameyang

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