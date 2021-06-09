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Oussama Tannane kimdir? Oussama Tannane Fenerbahçe’ye mi geliyor? İşte Oussama Tannane kariyeri…

09.06.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oussama Tannane’nin bu sene Fenerbahçe’nin transfer edeceği isimlerden biri olduğu öne sürüldü. Tannane’nin bugün Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul’a geleceği haberi ise tüm spor severlerin gündeminde yer aldı. Bu transfer iddiasından sonra ise birçok kişi Oussama Tannane’nin kim olduğu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Oussama Tannane kimdir? Oussama Tannane Fenerbahçe’ye mi geliyor? İşte Oussama Tannane kariyeri…

Fenerbahçe takımı için ortaya atılan bir iddiaya göre, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane, Fenerbahçe’ye transfer oluyor. Bugün içerisinde Türkiye’ye geleceği söylenen Oussama Tannane, şimdiden futbolseverlerin radarına girdi. Bu haberin ortaya çıkmasıyla beraber pek çok Fenerbahçeli, Tannane’nin kim olduğunu araştırıyor.

OUSSAMA TANNANE FENERBAHÇE’YE Mİ GELİYOR?

Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Vedat Muriqi için bekleyiş sürerken Fabio Martins ismi de gündeme geldi. Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ise bugün İstanbul’a geldi.

Vitesse'de oynayan Fas asıllı Hollandalı Oussama Tannane ile geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Edinilen son bilgilere göre ise Tannane, İstanbul’a iniş yaptıktan sonra oteline yerleşti.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR?

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23 Mart 1994 yılında Fas'ın Tétouan şehrinde dünyaya gelen Oussama Tannane, ailesiyle birlikte Hollanda'ya gittikten sonra profesyonel futbol kariyeri için ilk adımlarını atmaya başladı.

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Sant-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane, son olarak Vitesse'ye geçti.

Bugün İstanbul'a gelecek olan Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp, 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.

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Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yaptı.

Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gözüküyor.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul
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