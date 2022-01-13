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Ovacık'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

13.01.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ovacık'ta kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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