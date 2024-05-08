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  4. Övgüyle bahsetmişti, bir hafta sonra faturayı kesti! Hull City'deki hüsran sonrası Acun Ilıcalı'nın o videosu gündem oldu

Övgüyle bahsetmişti, bir hafta sonra faturayı kesti! Hull City'deki hüsran sonrası Acun Ilıcalı'nın o videosu gündem oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.05.2024 10:05
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için play-off'a katılamadı ve sezonu 7. sırada bitirdi. Başarısızlığın faturası teknik direktör Liam Rosenior'a kesen Ilıcalı, yolları ayırdı. Rosenior'un görevine son veren Ilıcalı'nın bir hafta önce teknik adamdan övgüyle bahsettiği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Premier Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin son haftasında mağlup olunca seoznu 7. sırada tamamladı ve play-off'a katılamadı. Başarısızlığın fatutasını teknik direktöre kesen Ilıcalı, Liam Rosenior'ın görevine son verdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada 39 yaşındaki genç teknik adama kariyerinde başarılar dilendi. Ilıcalı ise şu açıklamayı yaptı:

"Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, bu anlardan kişisel duyguları uzaklaştırmalı ve kulübün uzun vadeli vizyonunun düşüncemin merkezinde olmasını sağlamalıyım. Liam'ın gelişinden bu yana görev süresi boyunca şüphesiz ilerleme kaydedildi. Kendisi her zaman bu ailenin bir parçası olacak ve kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak geleceğe dair vizyonlarımızın uyumlu olmadığı ortaya çıktı ve artık bir değişiklik yapmanın zamanının geldiğini hissediyorum. Felsefemiz açık; bu kulübü ileriye taşımaya devam edeceğiz ve bunu yaparken de taraftarlarımıza karşı açık ve şeffaf olmaya devam edeceğim. Bu kulübün neler başarabileceğini biliyorum ve bunun peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Son iki yıldır kadromuzu geliştirmek için çok çalıştık. Artık elimizde çok sayıda yetenekli oyuncu var ve bu kulübe ve taraftarlarına hak ettikleri başarıyı kazandırmak için yatırım yapmaya ve oyuncu kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz."

1 HAFTA ÖNCE ÖVGÜYLE BAHSETMİŞ

Öte yandan Ilıcalı'nın görevine son verdiği teknik adamı henüz 1 hafta önce övdüğü görüntüler gündem oldu. Kafa Sports'a ait videoda Ilıcalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hocamız, gerçekten takıma çok katkısı var. Geldiğinde takım 20.sıradaydı şimdi 6.sırada. O yüzden başarı hikayesi var. Şu anda çok mutlu çünkü istediği oyuncuları aldık. Bir dediğini, iki etmedik."

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EROL BULUT İDDİASI

Öte yandan Ilıcalı'nın Hull City'nin başına Erol Bulut'u getirileceği iddia edildi.

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