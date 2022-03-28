FIFA kokartlı hakem Ovidiu Hategan'a ilişkin açıklama yapıldı. Rumen hakemin acil olarak ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Ovidiu Hategan kimdir? Kaç yaşında? Ovidiu Hategan hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

OVİDİU HATEGAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ovidiu Hategan, 14 Temmuz 1980 yılında Arad, Romanya'da dfünyaya geldi.

Ovidiu Hategan, Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy'den mezundur.

OVİDİU HATEGAN HASTALIĞI NE?

FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan kalp krizi geçirdi.

Asıl mesleği doktor olan Hategan, semptomları hissettikten sonra hastaneye gitti.

Rumen hakem, ülkesinde lig ve Avrupa kupaları maçlarına hazırlanıyordu.

Antrenman esnasında göğsünde bir ağrı hissettiği aktarılan Rumen hakem, durumu fark etmesinin ardından hastaneye gitti.

OVİDİU HATEGAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ovidiu Hategan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev yaptı.

