Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı

SÜLEYMAN ELÇİN - Oxford Havacılık Akademisi mezunu özel jet pilotu Fatih Düzgün, Manavgat'ta görevli yangın söndürme uçaklarıyla bir haftadır gönüllü olarak alevlerle mücadele ediyor.

Antalya'da 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınlarıyla mücadelede toplumun her kesimi seferber oldu.

Karadan sivil toplum kuruluşu üyeleri doktor, mühendis, avukat, çiftçi, işçi omuz omuza mücadele ederken havadan da görevli pilotlar zamanla yarışırcasına alevlere su bırakıyor.

O pilotlar arasında 2015'te Oxford Havacılık Akademisinden mezun olan 36 yaşındaki Fatih Düzgün de yer alıyor.

Türk pilot lisansının yanı sıra Amerikan (FAA) ve İngiliz (EASA) pilot lisansları da bulunan Düzgün, orman yangınlarının etkisini geniş bir bölgede arttırmasıyla gönüllü görev yapmaya hazır olduğunu yetkililere bildirdi.

Ukrayna'dan gelen yangın söndürme uçaklarında koordinatör pilot olarak görevlendirilen Düzgün, bir haftadır alevlerle mücadele ediyor.

Düzgün, AA muhabirine, Viyana Üniversitesi Ekonomi Yönetimi ile Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olduktan sonra çocukluk hayali olan pilotluk mesleğini yapmak için Oxford Havacılık Akademisini bitirdiğini söyledi.

Elazığ'da dünyaya geldiğini ve annesinin köyünün havalimanına yakın olduğunu aktaran Düzgün, haftada iki gün üzerlerinden geçen uçağı görmek için saatlerce beklediğini dile getirdi.

Pilotluk sevdasının buradan geldiğini vurgulayan Düzgün, "Orman yangınlarını duyunca 'Benim de yapabileceğim bir şey olur, katkım olur' diyerek gönüllü oldum. Üç saat içinde görev çıktı ve hızlıca Ankara'dan Antalya'ya geldim. Ukrayna'dan gelen uçaklarda koordinatör pilot olarak görevlendirildim." dedi.

- "Pilot olmasaydım da elime kazma kürek alır, alevlerle mücadele ederdim"

Yangın söndürme uçağında Ukraynalı ekiple yangın koordinasyon merkezi yetkililerin irtibatlarını sağladığını anlatan Düzgün, "Böyle bir görevi düşünmeden kabul ettim. Yeşil vatanı korumak için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de elimden gelen en büyük desteğin bu olacağını düşündüm. Yangının bittiği güne kadar çalışmaya devam edeceğim. Pilot olmasaydım da yangının yayılmasını engellemek için elime kazma kürek alır, alevlerle mücadele ederdim." ifadelerini kullandı.

