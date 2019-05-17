Mynet Trend

Oy kullanacaklar dikkat! Artık E-Devlet'te

okan.akin okan.akin
HABER  | 17.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını bugünden itibaren e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Oy kullanacaklar dikkat! Artık E-Devlet'te

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.

"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"

Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
AK Partili vekilin zor anları! Hüngür hüngür ağladıAK Partili vekilin zor anları! Hüngür hüngür ağladı
İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Bin 300 yaşındaİşte Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Bin 300 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Oy e devlet

En Çok Okunan Trend Haberler

Bakkalın veresiye defterini satın alarak borçluları sevindirdi

Bakkalın veresiye defterini satın alarak borçluları sevindirdi

Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

Yalova'da akılalmaz 'EFT' dolandırıcılığı

'Füzeler savaş gemilerine kolayca ulaşabilir!'

'Füzeler savaş gemilerine kolayca ulaşabilir!'

AK Partili vekilin zor anları! Hüngür hüngür ağladı

AK Partili vekilin zor anları! Hüngür hüngür ağladı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Çocuğa taciz ili karıştırdı! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

AK Partili vekilin zor anları! Hüngür hüngür ağladı

İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Bin 300 yaşında

İşte Erdoğan'ın bahsettiği o ağaç! Bin 300 yaşında

Ece Üner'den Şule Çet davasındaki ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki

Ece Üner'den Şule Çet davasındaki ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ sözlerine tepki

Akit TV'nin eski sunucusu Ahmet Keser: Fatih Portakal'ı kıskanıyorum

Ahmet Keser: Fatih Portakal'ı kıskanıyorum

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı! Sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı! Sabah saatlerine dikkat

Boğaz'a sis çöktü; Kartpostallık görüntü ortaya çıktı

İstanbul Boğazı beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.