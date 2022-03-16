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Oya Başar'dan Neşeli Günler itirafı! Çok az kişi biliyor

16.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın Dur Bi Dinle serisine konuk olan Oya Başar samimi açıklamalar yaptı. Oya Başar Neşeli Günler filminde yakın arkadaşı Ayşen Gruda'yı seslendirdiğini ve olayın perde arkasını anlattı.

Oya Başar'dan Neşeli Günler itirafı! Çok az kişi biliyor

Oya Başar Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Samimi açıklamalara imza atan usta oyunca Oya Başar hafızalardan silinmeyen yapımlardan biri olan Neşeli Günler'le ilgili de bir detayı anlattı.

Oya Başar Neşeli Günler'de Ayşen Gruda'yı seslendirdiğini ve olayın perde arkasını anlattı. Oya Başar şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Kendisi seslendirecekti, biz Ayşen'le çok şakalaşırdık. O dönem Ayşen domates güzeli diye şöhret oldu turneye gitmek zorunda kaldı. Bizim de konuşma tarzımız benzer. Uzak yoldan gelemediği için Ertem abi rica etti, bir tek Ayşen gibi sen yaparsın dedi. Bilinen bir şey değildir pek, kimse bilmez" dedi.

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Ayşen Gruda
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