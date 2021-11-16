Oya Başar zor günleriyle ilgili bir anısını anlattı! "Levent dayanamadı"

Oya Başar, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. 2015'te vefat eden Levent Kırca ile iki kez evlenip boşanan (1985-2000, 2001-2005) usta sanatçı, meme kanseri olduğu döneme dair konuştu.

Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan 65 yaşındaki oyuncu, 19 yıl birliktelik yaşadığı eski eşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"O zaman saçlarım da yok, ameliyattan yeni çıkmışım. Artık suratım da ne vaziyeteyse... Levent odaya girdi, sonra kapıyı kapatıp odadan dışarı çıktı! Demiş ki ‘Oya Başar’ın odasını arıyorum’, ‘burası’ demişler. İçeri girdi, şaşkın gözlerle yanıma geldi. Elimi tuttu ‘iyi misin, iyi misin?’ dedi. ‘İyiyim’ cevabını verince odadan çıktı. Dayanamadı!"

