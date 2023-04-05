Oya Doğan kimdir? 2. Sayfa konuğu Oya Doğan, Serenay Sarıkaya - Kıvanç Tatlıtuğ öpüşmesini yorumladı!

Dizi Doktoru Oya Doğan 5 Nisan 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oya Doğan vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Dizi Doktoru Oya Doğan hakkında bilgiler...

OYA DOĞAN KİMDİR?

Oya Doğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumuştur.

18 yaşındayken 32. Gün programında Mehmet Ali Birand ile çalışan Doğan, Rıdvan Akar ve Banu Acun’la birçok belgesel ve Haber dosyasına imza atmıştır.

Oya Doğan bir dergi ve bir gazetenin hafta sonu ekleri için çalışmıştır. 2008'de Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine filminin kamera arkası belgeselini çeken Oya Doğan, daha sonra Türk televizyon dizi muhabiri olarak adından söz ettirmiştir.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN EVLİLİĞİNDE ÖPÜŞME SAHNESİ KRİZİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki öpüşme sahnesi olay oldu.

İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer öpüşme sahnesinden rahatsız oldu.

Sayfa'da bu konunun gündeme getirilmesi üzerine Oya Doğan açıklamada bulundu.

İşte Oya Doğan'ın yaptığı açıklama:

"Güzeli güzele yakıştırmayı sevdiğimiz için bu 2 ünlü isim arasında bir aşk dedikosu çıkacağı da onlar daha bir araya gelmeden önce belliydi. 2 güzel isim bir araya gelince yaşanıyor bu. İşin içine Serenay girdiğinde bu oluyor. Bu dedikodunun çıkacağını hepimiz bekliyorduk. İkisi arasında müthiş bir kimya var. 1 bölümde o sinerjiyi göremedim ama 2. bölüm itibarıyla sevdim...."

"ARALARINDA BİR ŞEY YOKTUR DİYE ÜMİT EDİYORUM"

Oya Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Duygusu yoğun sahneler yazılıyor ikisi için de. O yüzden ben aralarında bir şey yoktur diye umut ediyorum. Ama bildiğim bir şey var. Kıvanç ve Başak inanılmaz bir aşkla birbirlerine bağlılar. "

