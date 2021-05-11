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Oyak Renault, enerji tasarrufu projesini hayata geçirdi

11.05.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyak Renault, LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWh enerji tasarrufu yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 1 Kasım 2019’da başlayıp 31 Aralık 2020’de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWh enerji tasarrufu yapılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, önemli bir enerji tasarrufu projesine daha imza atan Oyak Renault, proje kapsamında, fabrikadaki atölye ve bürolarda bulunan 16 bin 400 adet lamba, en son teknoloji LED lambalarla değiştirildi. Kapalı alanı toplam 380 bin metrekare olan fabrikada projenin uygulama alanı 340 bin metrekare olarak belirlendi ve saha çalışmalarında yaklaşık 30 kişi görev aldı. LED lambalara geçiş ve yapılan aydınlatma otomasyonu sayesinde (gün ışığına göre lambaların otomatik olarak kısılması, zaman saati ve hareket sensörü uygulaması) yaklaşık yüze 70 enerji tasarrufu elde edildi.

- Oyak Renault enerji tasarrufunu okulda öğretiyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın enerji tasarrufuna yönelik çalışmaları kapsamında 2010 yılında kurulan enerji okulunda bugüne dek 2 bin 200 çalışanı eğitim aldı. Enerji okulunda, binalarda ve tesisatta ısı yalıtımı, basınçlı hava kaçakları, aydınlatma, verimli elektrik motoru, ısı geri kazanımı gibi konulara dair teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

Oyak Renault'un 2020’de gerçekleştirdiği LED dönüşümüyle birlikte, imalat dışı zamanların yönetimi, basınçlı hava kaçaklarının onarımı, parametre optimizasyonları gibi tüm enerji projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarıysa, 4 bin 900 konutun yıllık elektrik tüketimine eş değer olacak. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 1 Kasım 2019’da başlayıp 31 Aralık 2020’de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWh enerji tasarrufu yapılabilecek. ​​​​​​​Fizibilitesi 12 ay süren çalışma, fabrikada şimdiye kadar gerçekleşen en büyük enerji tasarrufu projesi olarak öne çıkıyor. Proje ile yıllık 5000 ton karbon salımı azaltılmış olacak.

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