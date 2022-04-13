MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öykü Karayel: Oğlumu çekmenizi istemiyorum

Öykü Karayel: Oğlumu çekmenizi istemiyorum

13.04.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Roman ile birlikte objektiflere yansıyan Öykü Karayel, muhabirlere, "Arkadaşlar oğlumu çekmenizi istemiyorum." diyerek, ricada bulundu. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşırken böyle istekte bulunması ise şaşırttı

Öykü Karayel: Oğlumu çekmenizi istemiyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Karayel, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Roman ile vakit geçiren Karayel, çocuk oyun alanında oğluyla gönlünce eğlendi.

3406905_dc7210f71e25059f2fd596c941b52ae7_640x640

"OĞLUMU ÇEKMENİZİ İSTEMİYORUM"

Keyifli anlar yaşayan Öykü Karayel, ardından muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark etti.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarına, "Arkadaşlar oğlumu çekmenizi istemiyorum. Çocuğumu çekmeyin, anlayış gösterin." diyerek, ricada bulundu.
3406905_18c8096ed0253f6434bf2c6496005265_640x640

Karayel'in sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşırken böyle istekte bulunması ise şaşırttı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle mücadele ediyordu! Acı haberKanserle mücadele ediyordu! Acı haber
Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir" Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Öykü Karayel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"

Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"

Ziraat Bankası ucuz kredi için düğmeye bastı!

Ziraat Bankası ucuz kredi için düğmeye bastı!

Et fiyatları için flaş karar...

Et fiyatları için flaş karar...

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Yakalandılar

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Yakalandılar

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Valizlerden dolar ve euro fışkırdı

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.