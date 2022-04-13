Öykü Karayel: Oğlumu çekmenizi istemiyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Karayel, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Roman ile vakit geçiren Karayel, çocuk oyun alanında oğluyla gönlünce eğlendi.

"OĞLUMU ÇEKMENİZİ İSTEMİYORUM"

Keyifli anlar yaşayan Öykü Karayel, ardından muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark etti.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarına, "Arkadaşlar oğlumu çekmenizi istemiyorum. Çocuğumu çekmeyin, anlayış gösterin." diyerek, ricada bulundu.



Karayel'in sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşırken böyle istekte bulunması ise şaşırttı.



