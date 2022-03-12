Öykü Karayel ve oğlundan Can Bonomo'ya sürpriz!

'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almış ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan 34 yaşındaki Bonomo, son olarak eşi ve oğlunun kendisine yaptığı sürpriz ziyareti paylaştı.

SÜRPRİZ ZİYARET

Dün Beykoz'da konser veren Can Bonomo'yu kuliste ziyarete eşi ve oğlu geldi. Bu sürprizi paylaşan ünlü şarkıcı, adeta sevinçten havalara uçtu. Bonomo, fotoğrafına; "Sürpriz yapılmıştır babaya" notunu düştü.

"ARABADA GEZMEYİ ÇOK SEVİYOR"

Geçtiğimiz ay oğlu Roman'la Etiler'de görüntülenen Can Bonomo, muhabirlerle sohbet etmişti. Oğlunun gezmeyi çok sevdiğini söyleyen şarkıcı, "Arabada gezmeyi çok seviyor, daha güzel uyuyor" demişti.

