Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Ayten'i Dila Akbaş son hali ile şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi Ali Kaptan, Cemile Akarsu ve nice karakteriyle Türk televizyonlarına adını altın harflerle yazdırmış dizilerin başında geliyor. 2010'lu yıllara damgasını vuran dizinin üzerinden seneler geçti ancak karakterleriyle zaman zaman konuşuluyor.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN AYTEN'İ DİLA AKBAŞ'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Sevilen dizide Ayten karakterini canlandıran Dila Akbaş'ın 26 Temmuz 1985 doğumlu olduğu biliniyor. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan isim, ayrıca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

2005-2007 yıllarında iki sezon Tiyatro Mie ile çocuk tiyatrosu yapan Akbaş; Ülker Royal, Halk Bisküvi, Yapı Kredi, Halley Billboard çalışması, Telsim reklamı gibi pek çok reklamda da yer almıştı. Sırça Köşk dizisinde Begüm karakterini canlandıran Dila Akbaş, Kara İnci dizisinde ve Genco dizisinde rol almıştı.

Akbaş, son olarak Av Mevsimi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Baba Candır dizilerinde canlandırdığı karakterler ile büyük kitlelerce tanındı.

Sevilen oyuncu, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu.

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Akbaş, oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor. Akbaş, hamile yogası eğitmenliği ile uğraşıyor.

İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i Dila Akbaş'ın son hali...



