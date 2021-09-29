MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Ayten'i Dila Akbaş son hali ile şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Ayten'i Dila Akbaş son hali ile şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...

29.09.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan ve 2010 yılında izleyiciyle buluşan "Öyle Bir Geçer Zaman ki", üzerinden seneler geçmesine rağmen halen gündeme gelmeye devam ediyor. Eski bölümleriyle günümüzde de takip edilen dizinin karakterlerinin son halleri zaman zaman gündeme geliyor. Bu kez dizinin sevilen karakterlerinden Ayten'i canlandıran Dila Akbaş son hali ile şaşırttı. İşte Berrin ve Ahmet karakterlerinin arkadaşı olarak bilinen Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'inin son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Ayten'i Dila Akbaş son hali ile şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi Ali Kaptan, Cemile Akarsu ve nice karakteriyle Türk televizyonlarına adını altın harflerle yazdırmış dizilerin başında geliyor. 2010'lu yıllara damgasını vuran dizinin üzerinden seneler geçti ancak karakterleriyle zaman zaman konuşuluyor.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN AYTEN'İ DİLA AKBAŞ'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Sevilen dizide Ayten karakterini canlandıran Dila Akbaş'ın 26 Temmuz 1985 doğumlu olduğu biliniyor. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan isim, ayrıca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

dila-akbaş-bayrak-baba-candır-aslı-nereli

2005-2007 yıllarında iki sezon Tiyatro Mie ile çocuk tiyatrosu yapan Akbaş; Ülker Royal, Halk Bisküvi, Yapı Kredi, Halley Billboard çalışması, Telsim reklamı gibi pek çok reklamda da yer almıştı. Sırça Köşk dizisinde Begüm karakterini canlandıran Dila Akbaş, Kara İnci dizisinde ve Genco dizisinde rol almıştı.

dila-akbaş-bayrak-baba-candır-aslı-kaç-yaşında

Akbaş, son olarak Av Mevsimi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Baba Candır dizilerinde canlandırdığı karakterler ile büyük kitlelerce tanındı.

dila-akbas-sevgilisi-kim

Sevilen oyuncu, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu.

dila-akbaş-bayrakın-baba-candır-aslı-burcu-nedir

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Akbaş, oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor. Akbaş, hamile yogası eğitmenliği ile uğraşıyor.

dila-akbaş-bayrak-baba-candır-aslı-vikipedi

İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i Dila Akbaş'ın son hali...

55ea0c23f018fbb8f867060a

cvghjkfvghjghj

dcfgthydfghuj

sdertdfrtgfgt

sdfrtgydfgth

sdfrgtdfgtfghfg

xsdfrgtdfgtyfg

86cce5f2_1__400x400


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında itiraf etti! "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı..."Canlı yayında itiraf etti! "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı..."
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
MasterChef'te Somer Şef'i çıldırtan olay! İlk defa bu kadar sinirlendi MasterChef'te Somer Şef'i çıldırtan olay! İlk defa bu kadar sinirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.