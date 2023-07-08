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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yakışıklı Soner'iydi! Türkiye'yi terk eden Mete Horozoğlu son haliyle şaşırttı

08.07.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Mete Horozoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. En son Nefes filmindeki komutan karakteriyle seyirci karşısına çıkan Horozoğlu, son haliyle şaşırttı.

Mete Horozoğlu yıllar içindeki değişiyle şaşırttı. Dönem dizisi olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de daha lise öğrencisi olan Aylin'a aşık olan orta yaşlı bir iş adamını canlandıran ünlü oyuncu, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

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Bir süre önce ülkeyi terk eden ve Amerika'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Günlük yaşantısından paylaşımlar yapan Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

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Oldukça değiştiği gözlenen ünlü oyuncunun paylaşımlarına yorum yağıyor.

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Kullanıcılar Horozoğlu'nun fotoğraflarına ' Soner beye bak sen', 'Resmen yaşlanmış' gibi yorumlarda bulundular.

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ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

Ailesi Saraybosna'dan Bursa'ya göçmüş olan Mete Horozoğlu, 2001 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuş ve 2010'da ise Bahçeşehir Üniversitesi'de İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı burslu olarak bitirmişti.

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'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizileriyle şöhretini gittikçe artıran ünlü oyuncu Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda ise Türkiye'den ayrılarak yurt dışına taşınmıştı.

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Geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı bilinen Horozoğlu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.

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