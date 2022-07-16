Öyle bir şey anlattı ki... Nihat Kahveci'nin anısı kırdı geçirdi! "Odama geldi kapıma vurdu ve..."

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve İspanya'da Real Sociedad, Villarreal gibi takımların formasını giyen ve son olarak Beşiktaş'ta kariyerini noktalayan Nihat Kahveci katıldığı bir programda anlattığı anısıyla herkesi güldürdü.

2006 yılında Villarreal'e transfer olan ve 2009 yılına kadar burada top koşturan eski milli futbolcu, buradayken teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yardımcısı ile ilgili yaşadığı bir anısını anlattı.

İşte 68 yaşındaki tecrübeli hocanın Güney Amerikalı bir yardımcısı ile yaşadığı o diyalog...

Kahveci "Pellegrini'nin bir yardımcısı vardı, Güney Amerikalı ama hep yanında şu anda da yanında, bir gün tesislere geldim bir boş yer buldum tesiste arabayı park ettim, Pellegrini'nin yardımcısının park ettiği yermiş."

"BENİM YERİME PARK ETMİŞSİN"

"Totemcidir o da sahaya çıkıyor direklere dokunur." diyen Kahveci, Geldi benim odama kapımı vurdu açtım kapıyı, 'buyur hocam' dedim 'benim yerime park etmişsin' dedi. 'Noldu hocam boş buldum park ettim' dedim, 'hayır ben oraya park edince hep kazanıyoruz' dedi. 'E tamam yarın da kazanırız' dedim. Böyle bir sinirlendi. Ama yastığa kafamı koydum yarın yenilirsek ben yandım dedim. Allah'tan 2 gol attım da kurtardık.



