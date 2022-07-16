SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Öyle bir şey anlattı ki... Nihat Kahveci'nin anısı kırdı geçirdi! "Odama geldi kapıma vurdu ve..."

Öyle bir şey anlattı ki... Nihat Kahveci'nin anısı kırdı geçirdi! "Odama geldi kapıma vurdu ve..."

16.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın ve Türk Futbolu'nun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, katıldığı bir programda bir dönem top koşturduğu Villarreal'deyken yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Kahveci'nin anlattığı hikaye stüdyodakileri kırdı geçirdi. İşte Nihat Kahveci'nin o anısı...

Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve İspanya'da Real Sociedad, Villarreal gibi takımların formasını giyen ve son olarak Beşiktaş'ta kariyerini noktalayan Nihat Kahveci katıldığı bir programda anlattığı anısıyla herkesi güldürdü.

2006 yılında Villarreal'e transfer olan ve 2009 yılına kadar burada top koşturan eski milli futbolcu, buradayken teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yardımcısı ile ilgili yaşadığı bir anısını anlattı.

İşte 68 yaşındaki tecrübeli hocanın Güney Amerikalı bir yardımcısı ile yaşadığı o diyalog...

ğpğğp

Kahveci "Pellegrini'nin bir yardımcısı vardı, Güney Amerikalı ama hep yanında şu anda da yanında, bir gün tesislere geldim bir boş yer buldum tesiste arabayı park ettim, Pellegrini'nin yardımcısının park ettiği yermiş."

"BENİM YERİME PARK ETMİŞSİN"

plkpkl

"Totemcidir o da sahaya çıkıyor direklere dokunur." diyen Kahveci, Geldi benim odama kapımı vurdu açtım kapıyı, 'buyur hocam' dedim 'benim yerime park etmişsin' dedi. 'Noldu hocam boş buldum park ettim' dedim, 'hayır ben oraya park edince hep kazanıyoruz' dedi. 'E tamam yarın da kazanırız' dedim. Böyle bir sinirlendi. Ama yastığa kafamı koydum yarın yenilirsek ben yandım dedim. Allah'tan 2 gol attım da kurtardık.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Demir, Barcelona’daEmre Demir, Barcelona’da
Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...
Alexandre Pato'dan flaş transfer...Alexandre Pato'dan flaş transfer...
Anahtar Kelimeler:
pellegrini villarreal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

G.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldı

G.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldı

Avcı 45 dakika dayandı! "Leş gibisin evlat"

Avcı 45 dakika dayandı! "Leş gibisin evlat"

Sosyal medyada Salih Uçan çılgınlığı!

Sosyal medyada Salih Uçan çılgınlığı!

Başkandan resmi açıklama! Balotelli G.Saray'a mı?

Başkandan resmi açıklama! Balotelli G.Saray'a mı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.