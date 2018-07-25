Oympic Lyon, Yerry Mina için resmi teklif yaptı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Yerry Mina'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Fransız spor gazetesi RMC Sport'un verdiği bilgilere göre Kolombiyalı savunmacı için Oympic Lyon, 30 milyon euroluk teklifini Barcelona'ya iletti.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Mina'yı önümüzdeki günlerde Fransız ekibinin kadrosuna katması kesin gözüyle bakılıyor. Türk devleri Kolombiyalı savunmacı için katalanlara kiralama teklifinde bulunmuş ancak Barcelona oyuncuyu kiralamak yerine satmak istediğini belirtmişti. 23 yaşındaki savunmacı özellikle 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği performansla piyasasını yükseltmiş Everton, Roma gibi ekipleri de peşine takmıştı. (SPORX)
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