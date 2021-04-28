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Oynadığı dizide tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı

28.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, senaryo gereği partneri Ertuğrul Postoğlu'na tokat attı. Ancak Avşar tokadın dozunu ayarlayamayınca Postoğlu'nun çenesi çıktı. Acılar içinde hastaneye götürülen Postoğlu'nun çene kemiğinin çıktığı tespit edildi.

Oynadığı dizide tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca günün sonu hastanede bitti.

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PARTNERİNİ HASTANELİK ETTİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a götürdü. Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra Masumiyet seti mecburen durmak zorunda kaldı.

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Hülya Avşar
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