Oytun Özer: Limitlere riayet ediyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, kulübün UEFA ile anlaşması, bağış kampanyası ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA ile yapılan anlaşmaya değinen Özer, "UEFA ile anlaşmamıza harfiyen uyarak 2018 yılından beri devam ediyoruz. Diyaloğumuz oldukça iyi bir durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı neticeler çıkararak bu anlaşmanın gerekliliğini yerine getirip bunu tamamlamış olacağız. UEFA’nın, federasyonumuzun ve bankaların koyduğu kurallara, limitlere, sistemlere riayet ediyoruz. Zor bir dönem. Gişe hasılatında ciddi bir kaybımız var. Mağaza cirolarında kaybımız var. UEFA bile bize yaptığı ödemede bir kesintiye gitti. TFF'nin yayıncı kuruluş ile yaptığı yeni bir anlaşma var. Bir miktar kesintiye gitti. Bağış kampanyamıza ne kadar katılırsanız biz o kadar memnun oluruz" diye konuştu.

Kulüp olarak takım harcama limiti sisteminin başından beri destekçisi olduklarını ifade eden Özer, "Türk futbolunun finansal olarak rehabilite edilmesini, düzeltilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu da çok önemli bir mihenk taşıdır. Ben şahsen de defalarca federasyona gidip, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye uğraştım. Mustafa Cengiz başkanımız bu konuda çok hassas, çok duyarlı. Biz kendimize bakıyoruz. Kendimiz limitler dahilinde hareket ediyoruz. Her zaman da bu sistemin destekçisi olacağız. Diğer kulüplerin de böyle ilerlediğini ümit ediyoruz. Öyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu.