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Oyun tutkunu gençler cep telefonlarına fan taktı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde online oyun tutkunu gençler, cep telefonlarının ısınmasını önlemek için telefonlarına harici fanla soğutuyor.Bir iş yerinde çalışan Ferhat Altınok (26) ile Mustafa Kıl (26) adlı iki genç arkadaş, havaların sıcak olması sokağa çıkma yasağının etkisiyle işlerin de düşük seyretmesi üzerine akşama kadar cep telefonlarında online oyun oynadıklarını söyledi.Konuyla ilgili konuşan oyun tutkunu gençler, “İşler yok denecek kadar düştü.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde online oyun tutkunu gençler, cep telefonlarının ısınmasını önlemek için telefonlarına harici fanla soğutuyor.
Bir iş yerinde çalışan Ferhat Altınok (26) ile Mustafa Kıl (26) adlı iki genç arkadaş, havaların sıcak olması sokağa çıkma yasağının etkisiyle işlerin de düşük seyretmesi üzerine akşama kadar cep telefonlarında online oyun oynadıklarını söyledi.
Konuyla ilgili konuşan oyun tutkunu gençler, “İşler yok denecek kadar düştü. Biz de iş yerinde oyun oynayarak akşamı ediyoruz. Uzun süre oyun oynadığımızı için de cep telefonlarımız aşırı derecede ısınıyordu. Hal böyle olunca bizim oyundaki hareket kabiliyetlerimiz yavaşladı, oyun performanslarımız düştü. Bu sorunu çözmek için cep telefonlarımıza kendi imkanlarımız ile bilgisayar fanı taktık. Fanı da, uzatma bir kablo yardımıyla en yakın prize takarak çalıştırıyoruz. Böylece hem oyunumuzu oynuyoruz, hem de telefonlarımız ısınmıyor. Böyle olunca oyundaki başarımız bile arttı” şeklinde konuştular.

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