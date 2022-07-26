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  4. Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi! "Aslı hanım neler yapıyorsunuz?"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi! "Aslı hanım neler yapıyorsunuz?"

26.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Bekiroğlu sosyal mecralarda başlayan popülerliğini ekran önü dizi projelerinde rol alarak devam ettirdi. Ünlü isim şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi! "Aslı hanım neler yapıyorsunuz?"

Aslı Bekiroğlu 2013 yılından beri zaman zaman farklı projelerle ekran önüne geliyor. Genç oyuncu kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor.

ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aslı Bekiroğlu beyazlar içinde paylaştı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Ünlü oyuncu çömelerek poz verdi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

O poza, "Aslı hanım neler yapıyorsunuz?", "Yunan Tanrıçası" gibi yorumlar geldi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tamamladı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

İşte Aslı Bekiroğlu'nun Instagram pozları...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi!

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Aslı Bekiroğlu Instagram
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