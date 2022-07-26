Oyuncu Aslı Bekiroğlu yere çömelerek poz verdi! "Aslı hanım neler yapıyorsunuz?"

Aslı Bekiroğlu 2013 yılından beri zaman zaman farklı projelerle ekran önüne geliyor. Genç oyuncu kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aslı Bekiroğlu beyazlar içinde paylaştı.
Ünlü oyuncu çömelerek poz verdi.
O poza, "Aslı hanım neler yapıyorsunuz?", "Yunan Tanrıçası" gibi yorumlar geldi.
26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü tamamladı.
İşte Aslı Bekiroğlu'nun Instagram pozları...
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