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Oyuncu Bergüzar Korel'den normalleşenlere sert tepki! "Ülke koca bir cenaze evi olmuş"

20.02.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medya hesabından destek paylaşımlarını sürdürüyor. Korel, depremin yaşandığı günden sonra Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara tepki göstererek "Beni kapalı arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen." demişti. Bergüzar Korel son olarak normalleşme sürecine giren vatandaşlara sert tepki gösterdi.

Oyuncu Bergüzar Korel'den normalleşenlere sert tepki! "Ülke koca bir cenaze evi olmuş"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası sosyal medyanın gündemi deprem olmuş durumdaydı. Depremlerin üzerinden henüz uzun bir vakit geçmemişken sosyal medyada normalleşen vatandaşlara Bergüzar Korel'den tepki geldi.

"İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Oyuncu Bergüzar Korel Kahramanmaraş depremleri sonrası Instagram'da kapalı hikaye kısmında günlük yaşantısından paylaşım yapanlara göndermede bulunmuştu. Bergüzar Korel, "Beni kapalı arkadaşlarınızdan çıkarın lütfen. İki yüzlülüğünüz midemi bulanırıyor!" sözleriyle tepkisini göstermişti.

bergüzar korel'den normalleşenlere tepki

"ÜLKE KOCA BİR CENAZE EVİ OLMUŞ"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası destek paylaşımlarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada normal yaşantısına dönerek paylaşımlarda bulunanlara tepki gösterdi. Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile tepkisini belli eden Korel, "Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı, bizim hayatımız bitti. Ülke koca bir cenaze evi olmuş, hayat devam etmiyor!" dedi.

bergüzar korel'den normalleşenlere tepki 2

Korel Instagram'da kahve paylaşımında bulunanlara ise;

"Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve paylaşımınızı görse üzülmez mi?" sözleriyle seslendi.


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Kahramanmaraş Bergüzar Korel sosyal medya

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