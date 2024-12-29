MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Ceyhun Yılmaz'ın baba itirafı gündem oldu! Çocukluk hikayesini anlattı: '2 ay boyunca...'

Oyuncu Ceyhun Yılmaz'ın baba itirafı gündem oldu! Çocukluk hikayesini anlattı: '2 ay boyunca...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.12.2024 23:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu Ceyhun Yılmaz'ın babasıyla ilgili itirafı gündem oldu. Çocukken babasıyla yaşadığı olayı anlatan Yılmaz bu sefer duygulandırdı.

Oyuncu Ceyhun Yılmaz'ın baba itirafı gündem oldu! Çocukluk hikayesini anlattı: '2 ay boyunca...'

'Çakallarla Dans' ve 'Maskeli Beşler' gibi popüler filmlerde yer alan Ceyhun Yılmaz, son zamanlarda oyuncu Müjde Uzman'a yıllar önce söylediği bir argo kelime nedeniyle gündeme gelmişti.

s-1873cb40e4248b7e5c8bfed3f0d8cc

Zaman zaman açıklamalarıyla konuşulan ünlü isim bu sefer babasıyla ilgili itirafıyla konuşuldu. Katıldığı programda çocukluğuna ait bir lunapark hikayesini anlattı.

ceyhun_yilmaz_galatasaray_a_geli

"ANNEMİ ALDATTIĞI ANLAŞILDI"

Ceyhun Yılmaz, hikayesini şu sözlerle anlattı: "Babam beni 2 ay boyunca her pazar sabahı lunaparka götürdü. 'Lunapark değildi orası, başka bir evin bahçesinde oynadık. Babam da birileriyle oynuyordu. Sonra babamın beni lunaparka götürmediği ve annemi aldattığı anlaşıldı. Baba bari bir kere götürseydin.”

1200xauto (1)

Anahtar Kelimeler:
Ceyhun Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Refah payını işaret ederek konuştu

Refah payını işaret ederek konuştu

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini duyurdu

"Yönetimden aldığım net bilgidir!" dedi ve... PSG'nin Galatasaray'a yaptığı dev takas teklifini duyurdu

İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

İngiltere'den Esma Esed baskısı! Ülkeye giremeyeceğini açıkladı

Beşiktaş 37. Başkanı Serdal Adalı oldu! Seçimin ardından ilk kez konuştu

Beşiktaş 37. Başkanı Serdal Adalı oldu! Seçimin ardından ilk kez konuştu

Süper Lig'in tüm dengelerini değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Süper Lig'in tüm dengelerini değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Rusya, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağı düşürmüştü! İki ülke arasında dikkat çeken gelişme... Geçici kalış süreleri kısaldı

Rusya, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağı düşürmüştü! İki ülke arasında dikkat çeken gelişme... Geçici kalış süreleri kısaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.