Oyuncu Ceyhun Yılmaz'ın baba itirafı gündem oldu! Çocukluk hikayesini anlattı: '2 ay boyunca...'

'Çakallarla Dans' ve 'Maskeli Beşler' gibi popüler filmlerde yer alan Ceyhun Yılmaz, son zamanlarda oyuncu Müjde Uzman'a yıllar önce söylediği bir argo kelime nedeniyle gündeme gelmişti.

Zaman zaman açıklamalarıyla konuşulan ünlü isim bu sefer babasıyla ilgili itirafıyla konuşuldu. Katıldığı programda çocukluğuna ait bir lunapark hikayesini anlattı.

"ANNEMİ ALDATTIĞI ANLAŞILDI"

Ceyhun Yılmaz, hikayesini şu sözlerle anlattı: "Babam beni 2 ay boyunca her pazar sabahı lunaparka götürdü. 'Lunapark değildi orası, başka bir evin bahçesinde oynadık. Babam da birileriyle oynuyordu. Sonra babamın beni lunaparka götürmediği ve annemi aldattığı anlaşıldı. Baba bari bir kere götürseydin.”