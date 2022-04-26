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Oyuncu Emre Kınay'ın gazeteciye hakaret davasında karar

26.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Emre Kınay'ın gazeteciye hakaret davasında karar

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kendilerini görüntüleyen basın mensubuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Emre Kınay'ın yargılandığı davada mahkeme, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Kınay ve Baha Toygar ile müşteki Mustafa Ağdağ adına avukatları katıldı.

Müşteki Ağdağ'ın avukatı Aslı Yeşilkaya, sanıkların haksız tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Toygar'ın avukatı Murat Yetkin, müvekkilinin müştekiye yönelik hakaret içeren bir ifade kullanmadığını belirterek, olaylarla bir ilgisi olmayan ve olayı yatıştırmaya çalışan Toygar'ın beraatına karar verilmesini istedi.

Sanık Kınay'ın avukatı Yasemin Kumbaracıbaşı ise olayın nezaketsiz, nahoş ve kaba olduğunu ancak bunun karşılıklı yaşandığını dile getirerek, Kınay'a ceza verilmemesini talep ettiklerini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emre Kınay'ın "Geri zekalı mısınız?" sözünü, "kışkırtma neticesinde haksız bir fiile tepki" olarak söylediğine kanaat getirdi. Mahkeme bu nedenle Kınay hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Diğer sanık Baha Toygar'a, "hakaret" suçundan 1740 lira adli para cezası veren mahkeme, bu cezayı erteleyerek sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyaya sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanık Emre Kınay'ın 11 Haziran 2020'de Beyoğlu'nda müştekiye "Geri zekalı mısınız?" dediği, diğer sanık Baha Toygar'ın da hakaret içeren söz kullandığı aktarılmıştı.

Mütalaada, sanık Kınay’a haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istenmişti.

Diğer sanık Toygar'ın ise "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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