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Oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu

28.03.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Genç oyuncunun evinde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi. Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

Oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu

Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol alan genç oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

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Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaza bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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