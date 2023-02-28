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Oyuncu Kazım Akşar kimdir, neden öldü? Kazım Akşar kaç yaşındaydı? İşte biyografisi...

28.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti. Bununla birlikte 2004 yılında yayınlanan Kadın İsterse dizisindeki Cavit rolü ile tanınan Kazım Akşar'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki oyuncu Kazım Akşar kimdir, neden öldü? Kazım Akşar kaç yaşındaydı? Kazım Akşar hem oyuncu hem de öğretmendi. İşte biyografisi...

Oyuncu Kazım Akşar kimdir, neden öldü? Kazım Akşar kaç yaşındaydı? İşte biyografisi...

Kazım Akşar'dan kötü haber geldi. Oyuncu Melek Baykal, Kazım Akşar'ın ölüm haberini, "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu. Peki oyuncu Kazım Akşar kimdir, neden öldü? Kazım Akşar kaç yaşındaydı? İşte biyografisi...

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

1953 İstanbul doğumlu Kazım Akşar 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünü tamamlayan Akşar 1979'da Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başlamıştı.

Birçok oyun yöneten Akşar kariyeri hayatında birçok oyunda, dizide, filmde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra öğretmenlik kariyeri de bulunuyor.

Oyuncu Kazım Akşar kimdir, neden öldü? Kazım Akşar kaç yaşındaydı? İşte biyografisi...

KAZIM AKŞAR DİZİLERİ

  • Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)
  • Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015
  • Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)
  • Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)
  • Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)
  • Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010
  • Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)
  • Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)
  • Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005
  • Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)
  • Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)
  • Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999
  • Köstebek : Nihat Durak - 1997
  • Örümcek : Zeynep Tor - 1998
  • İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996
  • Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme

KAZIM AKŞAR FİLMLERİ

  • Şarkıcı : Ersin Pertan - 2001
  • Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)
  • Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998
  • Kader Bize Düşman mı : Ümit Efekan - 1982
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