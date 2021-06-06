MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

06.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! Hakkında çıkan haberler yüzünden gazetecileri Instagram üzerinden tehdit ettiği öne sürülen Alakurt kimseyi tehdit etmediğini ve tehdit mesajına adının shop yapıldığını söyledi. Peki Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Adanalı dizisinde hayat verdiği "Maraz Ali" karakteri ile akıllara kazınan Mehmet Akif Alakurt, hakkında yapılan "tehdit" haberlerine açıklama yaptı. "Köyde yaşıyor" haberlerinin yapılmasının ardından gazetecileri tehdit ettiğine ilişkin hikayelerin shop yapılmış hesaplardan paylaşıldığını söyledi. Peki Mehmet Akif Alakurt kimdir? İşte detaylar...

"KÖYDE YAŞIYOR" HABERLERİ

Türk televizyonlarının tanınan siması Mehmet Akif Alakurt oyunculuğu terk edip doğa ile iç içe yaşayan kişiler arasında yerini aldı. Alakurt'ın Antalya'da bir köyle yalnız yaşadığı ve komşuları tarafından sevilmediği, kimseye selam vermediği öne sürülmüştü. Bahsi geçen iddialara ilişkin yapılan haberler kısa sürede gündemde yerini almıştı.

"TEHDİT" İDDİALARI

Alakurt'un "köyde yaşıyor" haberleri üzerine Instagram hesabından tehditler savurduğu konuşulmuştu. Alakurt'un gazetecileri hedef alarak "Kendinizi güvende hissedecekseniz yanınıza iki tane silahlı koruma da alabilirsiniz." diyerek Instagram üzerinden açık açık tehdit ettiği görülmüştü.

ALAKURT'TAN AÇIKLAMA GELDİ! TEHDİT ETMEMİŞ, SHOP YAPILMIŞ

Instagram hesabı kilitli olan Mehmet Akif Alakurt, söz konusu haberlerin patlak vermesinin ardından hesabını herkese açtı ve açıklama yaptı. Söz konusu açıklamalarda Alakurt, sığır yetiştiriciliği yapan normal bir insan olduğunu ve kullanıcı adının shoplandığını, tehdit açıklamalarının kendisine ait olmadığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Alakurt kavga ve dövüşün çağ dışı olduğunu ifade etti.

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 Ordu'da doğmuştur. 41 yaşındadır. Eski model ve oyuncu olan Alakurt; Sıla, Adanalı, Fatih, Emanet gibi projelerde oyuncu olarak yer almıştır. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. 1998'de "Gelecek Vadeden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını almaya hak kazandı. 2001'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti. 2015'te oyunculuğu bıraktı ve Brezilya'ya yerleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Hamilelik pozlarına beğeni yağdıHamilelik pozlarına beğeni yağdı
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimki bu

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.