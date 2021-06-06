Oyuncu Mehmet Akif Alakurt tehdit iddialarına cevap verdi! | Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Adanalı dizisinde hayat verdiği "Maraz Ali" karakteri ile akıllara kazınan Mehmet Akif Alakurt, hakkında yapılan "tehdit" haberlerine açıklama yaptı. "Köyde yaşıyor" haberlerinin yapılmasının ardından gazetecileri tehdit ettiğine ilişkin hikayelerin shop yapılmış hesaplardan paylaşıldığını söyledi. Peki Mehmet Akif Alakurt kimdir? İşte detaylar...

"KÖYDE YAŞIYOR" HABERLERİ

Türk televizyonlarının tanınan siması Mehmet Akif Alakurt oyunculuğu terk edip doğa ile iç içe yaşayan kişiler arasında yerini aldı. Alakurt'ın Antalya'da bir köyle yalnız yaşadığı ve komşuları tarafından sevilmediği, kimseye selam vermediği öne sürülmüştü. Bahsi geçen iddialara ilişkin yapılan haberler kısa sürede gündemde yerini almıştı.

"TEHDİT" İDDİALARI

Alakurt'un "köyde yaşıyor" haberleri üzerine Instagram hesabından tehditler savurduğu konuşulmuştu. Alakurt'un gazetecileri hedef alarak "Kendinizi güvende hissedecekseniz yanınıza iki tane silahlı koruma da alabilirsiniz." diyerek Instagram üzerinden açık açık tehdit ettiği görülmüştü.

ALAKURT'TAN AÇIKLAMA GELDİ! TEHDİT ETMEMİŞ, SHOP YAPILMIŞ

Instagram hesabı kilitli olan Mehmet Akif Alakurt, söz konusu haberlerin patlak vermesinin ardından hesabını herkese açtı ve açıklama yaptı. Söz konusu açıklamalarda Alakurt, sığır yetiştiriciliği yapan normal bir insan olduğunu ve kullanıcı adının shoplandığını, tehdit açıklamalarının kendisine ait olmadığını ifade etti. Açıklamalarına devam eden Alakurt kavga ve dövüşün çağ dışı olduğunu ifade etti.